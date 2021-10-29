Маргулан Сейсембаев рассказал об эволюции экономики: как сегодня инвестировать (инфографики)

Заработать много можно двумя способами — либо открыть свой бизнес, либо инвестировать. Для того чтобы создать бизнес, нужно иметь много знаний, прилагать много усилий, упорства, строить команду и тому подобное. В инвестициях же самое главное — предугадывать, куда в будущем движется ценность. Инвестор всегда должен предугадывать то направление, куда движется ценность на рынке.

Об этом заявил основатель образовательной платформы margulan.info. Управляющий партнёр фонда Asadel Partners Маргулан Сейсембаев на конференции Жить на проценты.

Ценность – это наиболее дефицитный ресурс на данном этапе или огромный дисбаланс между наличием ресурса и спросом на него. То есть ценный ресурс — это такой ресурс, которого очень мало, но он очень нужен большому количеству людей.

«Дело в том, что когда вы инвестируете в любую компанию (в любой актив), вы все время думаете, вырастет ли это в цене. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, вы должны понимать, в каком направлении движется ценность в обществе, а потом уже выбирать сами объекты инвестирования», — советует эксперт.

Также важно понимать разницу между инвестированием и спекуляцией: при спекуляции вы зарабатываете не на компании, а на другом человеке. А в инвестициях вы зарабатываете на показателях компании. Поэтому при спекуляциях вы должны учитывать, куда переместится ценность в глазах других игроков, а при инвестициях вы должны угадать, куда переместится ценность для потребителей, и в этот бизнес вкладывать свои деньги.

Для этого нужно ответить на несколько вопросов:

Как изменится рынок или куда перетечет ценность?

Какие бизнесы от этого выиграют?

Какие нужны критерии, чтобы найти такие компании?

«Так как инвестирование зависит от показателей бизнеса, а он, в свою очередь, напрямую зависит от того, куда „идет“ экономика, сначала надо разобраться в эволюции экономики: на каком этапе она сейчас находится, как развиваются технологии и как изменяются предпочтения и поведение потребителей», — говорит Сейсембаев.

По словам эксперта, если проанализировать инфографику выше, можно сделать такие выводы:

успешный, устойчивый бизнес находится только на рынке продавца;

основная прибыль всегда находится только на рынке продавца, также на его рынке легче удовлетворять покупателя;

рынок продавца всегда находится на уровень выше развития экономики;

если хотите быть на рынке продавца, всегда давайте потребителю ценность;

на рынке покупателя клиент непостоянен и капризен;

на рынке покупателя цены и прибыль всегда снижаются;

маржа и прибыль все время перетекают на рынок продавца.

Известный инвестор также рассказал, какие этапы прошла экономика в своем развитии:

сырьевая экономика — это экономика, основанная на добыче и использовании природных ресурсов, минералов, животных, растений;

индустриальная экономика — это экономика, основанная на промышленной переработке природных ресурсов в промышленные товары и товары народного потребления;

сервисная экономика — это экономика, основанная на оказании услуг по кастомизации товаров под нужды потребителя и оказании сопутствующих товар услуг;

экономика впечатлений — это экономика, основанная на предложении потребителю такого контента, который вызывает эмоциональные переживания и ощущения восторга. Это экономика, в которой решение о покупке товара или услуги принимается на основе внутренней эмоциональной реакции потребителя на контент.

По словам эксперта, сейчас вся ценность перетекает в экономику впечатлений.

«Компании с огромными заводами теряют в цене, все перетекает в новую экономику, а маржа стремится снизу вверх. Вы видите как Amazon „убивает“ Wallmart, как Tesla „убивает“ всех производителей и стоит больше, чем все производители автомобилей вместе. При этом компания производит 10−15% от производства Toyota. Это первая стадия *перехода глобальной экономики хлеба к экономике зрелищ*», — рассказал Сейсембаев.

Он отметил, что до этого момента все человечество занималось производством хлеба — тех продуктов и товаров, которые нужны для существования. Сейчас же экономика переходит на следующий этап, когда люди требуют зрелищ. Более того, сейчас этот тренд начнет набирать оборотов и в скором времени приведет к удешевлению товаров.

Также эксперт заявил, что в бизнесе и инвестициях сейчас важно принимать решения на основе анализа данных.

Как это сделать:

определить границы проблемы, поставить правильные вопросы;

собрать данные;

проанализировать их;

интерпретировать данные;

принять решение.

Инвестор утверждает, что без данных люди принимают решения на основе веры и предрассудков. С его слов, по сравнению с традиционным способом принятия инвестрешений, этот способ имеет ряд преимуществ:

Выводы. Главные советы при инвестировании от Маргулана Сейсембаева:

для того, чтобы успешно инвестировать, вам нужно определить, что сейчас является ценностью и куда она движется;

для эффективного инвестирования, помимо правильных критериев нужна еще правильная технология принятия решений, максимально сокращающая субъективный человеческий фактор;

самой надежной технологией принятия решений является принятие их на основе данных;

самой большой ценностью в сегодняшнем мире является внимание;

деньги следуют за вниманием, а значит, туда должны следовать и инвесторы.

лучшими объективными критериями определения наличия внимания аудитории являются: захват внимания — рост числа подписчиков и клиентов и конверсия, удержание внимания — коэффициент удержания клиентов, лояльность аудитории.

В комментарии для Finance.ua Маргулан Сейсембаев добавил:

«Как правило, все начинающие инвесторы находятся в неведении. А чем больше у них неграмотности, тем больше уверенности в своих знаниях и понимании рынка. Хотя все наоборот. Бывают разовые выстрелы, но они, как правило, агрессивные. И это связано с психологией: бедные хотят быстро раздобыть денег, они все время ищут целебную таблетку. А богатые люди понимают, что так не делается», — говорит эксперт.

Инвестор считает, что проблема в неудачах при инвестировании часто скрывается именно в неопытности.

«Опыт — это когда извлечен урок, а многие инвесторы наступают на одни грабли много раз — так не будет прогресса. Я всегда говорил, что нельзя совершать два типа ошибок: ошибки с необратимыми последствиями и повторные ошибки. Вот повторные ошибки возникают потому, что никто не анализирует. Они просто терпят боль потери — „Ну ладно, в этот раз не повезло“ — и пошли дальше. Это психология бедных людей. Более того, они к фондовому рынку относятся как к казино — а там нет опыта. Вы можете попасть в казино сто раз, но не извлечете урока», — комментирует Сейсембаев для Finance.ua.

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