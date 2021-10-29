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Минфин планирует запустить финансовый лизинг на жилье

Минфин планирует запустить финансовый лизинг на жилье

Министерство финансов обещает вскоре анонсировать запуск нового инструмента кредитования жилья – финансовый лизинг под 5%.

Об этом в ходе подписания 1000 договора по государственной программе «Доступная ипотека 7%» сказал заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции, председатель совета Фонда развития предпринимательства Юрий Драганчук.

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“Мы будем запускать новую государственную компанию Укрфинжилье, которая будет предлагать дополнительные продукты для лиц, получающих зарплату из бюджета: учителя, врачи. Там будет новый инструмент – финансовый лизинг под 5%, который даст возможность людям, работающим в бюджетной сфере и получающим меньшие зарплаты, получить льготное жилье. Государство должно обеспечить этих людей жильем. В ближайшее время мы анонсируем запуск и первые ипотечные договоры”, – сказал Драганчук.

Он также отметил, что благодаря программе «Доступная ипотека 7%» рынок кредитования жилья оживился впервые за много лет. Это свидетельствует о том, что ипотека становится популярнее и доступнее.

Напомним, в Украине с 1 марта 2021 года заработала государственная программа «Доступная ипотека 7%». По условиям программы, объектом ипотеки может выступать квартира или частный дом. Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, при этом предельная сумма ипотеки составляет 2 млн грн. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Первый минимальный взнос составляет 15%, а ипотечная ставка – 7%.

По материалам Укринформ
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