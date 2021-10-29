В Киеве установили около 400 новых дорожных знаков на период с 1 ноября по 1 апреля.

Об этом заместитель главы КГГА Константин Усов сообщает в Телеграме.

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«На 55-х улицах города Центр организации дорожного движения установил дорожные знаки 3.2 «Движение механических транспортных средств запрещено» с табличками 7.12 «Гололед». Во время гололеда в зоне действия соответствующего знака Движение транспортных средств будет запрещено», – отметил Усов.

Однако, согласно правилам дорожного движения, это не касается маршрутных автобусов, троллейбусов и такси, движущихся по установленным маршрутам и имеющих определенные остановки.

Также этот запрет не распространяется на автомобили водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих таких пассажиров.

Водители с инвалидностью, а также граждане, которые проживают или работают в этой зоне или обслуживают расположенные там предприятия, могут въезжать в зону действия знака, но должны выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Кроме того, еще на 74-х улицах установлены предупреждающие дорожные знаки 1.13 «Скользкая дорога».