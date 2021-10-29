Замена Android для 14 старых флагманов Huawei: смартфоны получили HarmonyOS 2.0 с новыми функциями

Компания Huawei начала распространение свежего обновления HarmonyOS 2.0 для 14 моделей Huawei.
Свежее обновление приносит режим App Guard для проверки приложений на вредоносное ПО, новшества в сервисном центре, сервисных виджетах (добавлена поддержка камер и приложения галереи), улучшения работы системы (добавлено приложение-помощник по обратной связи) и исправления в системе безопасности, оптимизацию работы дисплея, клавиатуры Celia и многое другое.
Список моделей Huawei, для которых стало доступно обновление:
Отметим, что Huawei очень интенсивно разворачивает свою фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0 в Китае, но насчёт глобального релиза пока точной информации не сообщала.
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