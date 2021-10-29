Замена Android для 14 старых флагманов Huawei: смартфоны получили HarmonyOS 2.0 с новыми функциями

Компания Huawei начала распространение свежего обновления HarmonyOS 2.0 для 14 моделей Huawei.

Свежее обновление приносит режим App Guard для проверки приложений на вредоносное ПО, новшества в сервисном центре, сервисных виджетах (добавлена поддержка камер и приложения галереи), улучшения работы системы (добавлено приложение-помощник по обратной связи) и исправления в системе безопасности, оптимизацию работы дисплея, клавиатуры Celia и многое другое.

Список моделей Huawei, для которых стало доступно обновление:

Mate 9 ( MHA -AL00);

-AL00); Mate 9 ( MHT -TL00);

-TL00); Mate 9 Pro ( LON -AL00);

-AL00); Mate 9 Porsche Design ( LON -AL00);

-AL00); P10 ( VTR -AL00);

-AL00); P10 ( VTR -TL00);

-TL00); P10 Plus ( VKY -AL00);

-AL00); P10 Plus ( VKY -AL00);

-AL00); P10 Plus ( VKY -TL00);

-TL00); P20 Pro ( CLT -AL00);

-AL00); P20 Pro ( CLT -AL01);

-AL01); P20 Pro ( CLT -AL00I);

-AL00I); P20 Pro ( CLT -TL00);

-TL00); P20 Pro ( CLT -AL01).

Отметим, что Huawei очень интенсивно разворачивает свою фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0 в Китае, но насчёт глобального релиза пока точной информации не сообщала.