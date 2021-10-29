Названы самые популярные автомобили в странах ЕС

Самой популярной машиной в разных странах ЕС является Skoda Octavia. На ее счету – первое место в четырех государствах Евросоюза и уверенные позиции в топ-5 еще семи рынков.

Об этом сообщает Auto.ria, ссылаясь на данные европейских аналитиков по анализу продаж автомобилей на 26 локальных рынках стран-членов ЕС за девять месяцев 2021 года.

По их данным, предпочтения европейцев отличаются от вкусов украинских автолюбителей. Последние, как известно, зачастую покупают кроссоверы. В то время как в Европе отдают предпочтение легковушкам или хетчбэкам.

Второе место в рейтинге самых популярных марок в разных странах (после Skoda) уверенно занимает бренд Toyota, который стал первым на пяти рынках Европы и поднялся в топ-5 продаж в автосалонах еще 15 стран. Японская марка делит результаты между тремя моделями – Yaris, Corolla и RAV4.

В целом топ-12 самых популярных среди покупателей моделей в странах Европы выглядит так:

Skoda Octavia: лидер продаж в Австрии, Финляндии, Словении, Швейцарии;

Toyota Yaris: лидер продаж в Греции, входит в топ-5 в 7 странах;

Volkswagen Golf – в Германии, Люксембурге на первом месте, в топ-5 – в 4 странах;

Toyota Corolla: лидер продаж в Латвии и Польше; попал в топ-5 в 4 странах;

Toyota RAV4 – Литва и Эстония, топ-5 в 4 странах;

Peugeot 208 – лидер во Франции;

Skoda Fabia – Чехия и Словакия;

Hyundai Tucson – Ирландия;

Volvo XC40 – Бельгия;

Tesla Model 3 – Норвегия;

Kia Niro – Нидерланды;

Kia Sportage – Кипр.

В то же время по количеству купленных автомобилей в целом лидирует Volkswagen Golf, даже несмотря на то, что вышел на первое место только в Германии (78 433 проданных машин за девять месяцев) и Люксембурге (только 817 ед.).