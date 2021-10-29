Электрокар стал самым популярным по количеству продаж среди новых авто в Европе

В сентябре текущего года продажи новых авто в Европе сократились почти на четверть. По итогам месяца количество сделок составило 965 тыс. на 26 разных рынках региона.

Об этом сообщила пресс-служба Auto.ria.

Самым популярным легковым автомобилем стал электромобиль Tesla Model 3. Продажи машин за месяц выросли на 58%. Также в тройку лидеров вошли Renault Clio и Dacia Sandero.

По итогам прошлого месяца десятка самых популярных моделей на европейском рынке выглядит таким образом (в сравнении с сентябрем 2020-го):

Tesla Model 3 – 24 591 ед. (+58%);

Renault Clio – 18 264 ед. (-28%);

Dacia Sandero – 17 988 ед. (-9%);

Volkswagen Golf – 17 507 ед. (-39%);

Fiat/Abart 500 – 16 349 ед. (-3%);

Opel Corsa – 15 502 ед. (-41%);

Peugeot 2008 – 14 931 ед. (-16%);

Hyundai Tucson – 14 088 ед. (+40%);

Peugeot 208 – 13 895 ед. (-31%);

Renault Captur – 13 715 ед. (-36%).

Среди электромобилей первая десятка выглядит так: