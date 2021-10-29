Электрокар стал самым популярным по количеству продаж среди новых авто в Европе

В сентябре текущего года продажи новых авто в Европе сократились почти на четверть. По итогам месяца количество сделок составило 965 тыс. на 26 разных рынках региона.
Об этом сообщила пресс-служба Auto.ria.
Самым популярным легковым автомобилем стал электромобиль Tesla Model 3. Продажи машин за месяц выросли на 58%. Также в тройку лидеров вошли Renault Clio и Dacia Sandero.
По итогам прошлого месяца десятка самых популярных моделей на европейском рынке выглядит таким образом (в сравнении с сентябрем 2020-го):
Среди электромобилей первая десятка выглядит так:
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