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Электрокар стал самым популярным по количеству продаж среди новых авто в Европе

Электрокар стал самым популярным по количеству продаж среди новых авто в Европе

В сентябре текущего года продажи новых авто в Европе сократились почти на четверть. По итогам месяца количество сделок составило 965 тыс. на 26 разных рынках региона.

Об этом сообщила пресс-служба Auto.ria.

Самым популярным легковым автомобилем стал электромобиль Tesla Model 3. Продажи машин за месяц выросли на 58%. Также в тройку лидеров вошли Renault Clio и Dacia Sandero.

По итогам прошлого месяца десятка самых популярных моделей на европейском рынке выглядит таким образом (в сравнении с сентябрем 2020-го):

  • Tesla Model 3 – 24 591 ед. (+58%);
  • Renault Clio – 18 264 ед. (-28%);
  • Dacia Sandero – 17 988 ед. (-9%);
  • Volkswagen Golf – 17 507 ед. (-39%);
  • Fiat/Abart 500 – 16 349 ед. (-3%);
  • Opel Corsa – 15 502 ед. (-41%);
  • Peugeot 2008 – 14 931 ед. (-16%);
  • Hyundai Tucson – 14 088 ед. (+40%);
  • Peugeot 208 – 13 895 ед. (-31%);
  • Renault Captur – 13 715 ед. (-36%).

Среди электромобилей первая десятка выглядит так:

  • Tesla Model 3 – 24 591 ед.;
  • Tesla Model Y – 8926 ед.;
  • Volkswagen ID.3 – 8302 ед.;
  • Renault ZOE – 6580 ед.;
  • Skoda Enyaq – 5942 ед.;
  • Kia Niro – 5516 ед.;
  • Fiat 500 – 4758 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 4603 ед.;
  • Peugeot e-208 – 4332 ед.;
  • Dacia Spring – 4166 ед.
По материалам УБР
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