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Windrose закрывает внутренние маршруты - список

Windrose закрывает внутренние маршруты - список

Windrose («Роза Ветров») с 9 ноября приостановит полеты по трем внутренним маршрутам, которые связывали Киев с Николаевом, Ужгородом и Черновцами.

Об этом заявила PR-менеджер авиакомпании Ирина Левенко.

Закрыты рейсы: Киев-Николаев; Киев-Ужгород; Киев-Черновцы.

Рейсы Киев-Николаев приостановлены из-за низкого спроса на этот маршрут, а в Ужгород и Черновцы — из-за возможных проблем с полетами в зимнее время.

«Windrose провела комплексный аудит аэропортов Ужгород и Черновцы и предоставила рекомендации руководству для улучшения технических факторов, которые влияют на выполнение рейсов в зимний период. Как только все замечания устранят, мы возобновим рейсы», — объяснила представитель Windrose.

Ранее Windrose решила приостановить на неопределенное время полеты по маршруту Киев-Кривой-Рог по коммерческим причинам.

С учетом данных изменений в зимнее время внутренняя сеть авиакомпании будет включать пять маршрутов. Она будет летать из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Запорожье и Харьков.

По материалам Avianews.com
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