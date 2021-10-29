Израиль хочет пригласить до двух тысяч строителей из Украины - посольство

Правительство Государства Израиль приняло решение пригласить на работу около 2 тысяч строителей из Украины.
Об этом сообщило в Фейсбуке посольство Украины в Израиле.
«По состоянию на октябрь 2021 года в Израиле работают около 1250 украинских строителей. В настоящее время правительством Государства Израиль принято решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины», — говорится в сообщении.
Посол Украины Евгений Корнийчук провел встречу с главой Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности Израиля Ицхаком Мойалем. Наибольшее внимание во время беседы было уделено обеспечению прав и социальной защиты украинцев, имеющих право на трудоустройство в Израиле.
Стороны констатировали, что наличие четких и прозрачных правил при привлечении рабочей силы из Украины препятствует нелегальной трудовой миграции в Израиль.
Как сообщалось, Украина и Израиль в следующем году начнут переговоры по заключению соглашения о свободной торговле услугами.
В посольстве добавили, что в этом контексте 8−11 ноября с участием израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения «Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства» состоится процедура тестирования и отбора заявителей.
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