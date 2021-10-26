Болгария закрывает въезд для украинцев

Болгария внесла Украину в «красную» зону. С 30 октября на территорию республики въезд смогут осуществить только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории страны и члены их семей.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, чтобы попасть на территорию Болгарии, украинцам необходимо предъявить на выбор:

цифровой COVID -сертификат ЕС о вакцинации или перенесенной болезни;

-сертификат ЕС о вакцинации или перенесенной болезни; аналогичный документ с отрицательным результатом ПЦР -теста на COVID -19, сделанного за 72 часа до въезда в страну и сертифицированного действительным цифровым COVID -сертификатом ЕС о тестировании на COVID -19;

-теста на -19, сделанного за 72 часа до въезда в страну и сертифицированного действительным цифровым -сертификатом ЕС о тестировании на -19; аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID -сертификат ЕС о тестировании на COVID -19.

Детям возрастом от 12 до 18 лет необходимо также предъявить:

отрицательный результат ПЦР -теста на COVID -19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID -сертификатом ЕС о тестировании на COVID -19;

-теста на -19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым -сертификатом ЕС о тестировании на -19; аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID -сертификат ЕС о тестировании на COVID -19.

При непредъявлении документов им грозит 10-дневный карантин.

«Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления COVID-документов», — подытожили в посольстве.