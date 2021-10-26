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Болгария закрывает въезд для украинцев

Болгария закрывает въезд для украинцев

Болгария внесла Украину в «красную» зону. С 30 октября на территорию республики въезд смогут осуществить только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории страны и члены их семей.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, чтобы попасть на территорию Болгарии, украинцам необходимо предъявить на выбор:

  • цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или перенесенной болезни;
  • аналогичный документ с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда в страну и сертифицированного действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19;
  • аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

Детям возрастом от 12 до 18 лет необходимо также предъявить:

  • отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19;
  • аналогичный документ, содержащий те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

При непредъявлении документов им грозит 10-дневный карантин.

«Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления COVID-документов», — подытожили в посольстве.

По материалам Дело
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