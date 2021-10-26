Болгария закрывает въезд для украинцев

Болгария внесла Украину в «красную» зону. С 30 октября на территорию республики въезд смогут осуществить только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории страны и члены их семей.
Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.
Отмечается, чтобы попасть на территорию Болгарии, украинцам необходимо предъявить на выбор:
Детям возрастом от 12 до 18 лет необходимо также предъявить:
При непредъявлении документов им грозит 10-дневный карантин.
«Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления COVID-документов», — подытожили в посольстве.
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