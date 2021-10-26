Что украинцы чаще всего покупают онлайн (исследование)

33% украинцев отдают предпочтение покупкам онлайн, а половина всех респондентов покупают и онлайн, и оффлайн.

Finance.ua как портал, следит за диджитализацией, узнал в исследовательской компании Gradus Research, какие товары чаще всего покупают во время онлайн-шопинга и какими онлайн-услугами пользуются потребители в Украине.

Что покупают? Аналитики говорят, что в онлайне покупают все. Самая большая категория – одежда и обувь: на них приходится 42% всех онлайн-покупок. Также пользуются популярностью гаджеты и аксессуары (34%), средства гигиены и ухода за собой (31%), косметика и парфюмерия (30%), мелкая бытовая техника (30%), лекарства, в частности БАДы и витамины, (28%) и товары для детей (23%).

“Женщины в большей степени все еще склонны к покупкам оффлайн, потому что шопинг для них остается определенным видом развлечений, расслабления или снятия стресса. Интересно, что женщины вдвое меньше мужчин покупают гаджеты онлайн, но не потому, что покупают их меньшем количестве – оффлайновым путем шагают они в магазин, в котором могут поговорить с живым консультантом”, – отмечают эксперты.

Кстати, обо всех самых важных новостях, касающиеся ваших кошельков, мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Исследование показало, что 15% мужчин и всего 7% женщин становятся клиентами онлайн-магазинов. Что касается возраста тех, кто любит пошопиться в онлайне, то чаще всего это лица 25-34 лет (16%) или 18-24 лет (15% опрошенных).

Услуги. Оплата услуг также уверенно мигрирует в онлайн. Больше всего потребители ценят удобство и скорость таких услуг как пополнение мобильной связи (79% респондентов) и оплату за коммунальные услуги (69%).

Радует, что начинает увеличиваться число тех, кто пользуется онлайн покупкой транспортных билетов: 29% опрошенных регулярно покупают билеты в онлайне.

“Драйвером онлайн оплат является молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Они хотят жить на полную и ценят каждую минуту своей жизни: транспортные билеты 42%, билеты на культурно-развлекательные события 26%, подписки на платные сервисы видео и музыкального контента 24%, учебные услуги 15%”, – говорят исследователи.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, самой большой статьей расходов за 2 квартал 2021 года были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 41,4%;

расходы домашних хозяйств по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 13,7%;

на «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» приходится 7,8% расходов;

кроме того, на «Транспорт» украинцы тратят 9,3%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 4,2%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,8%, на «Отдых и культуру» — 3,4%.

🔹 Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.