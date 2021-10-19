0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Украинцы задекларировали более 100 миллионов — результаты налоговой амнистии за 2 месяца

Украинцы задекларировали более 100 миллионов — результаты налоговой амнистии за 2 месяца

От старта налоговой амнистии 1 сентября украинцы задекларировали уже 111 млн грн.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн.

“Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет”, – сообщил Гетманцев.


Инфографика: facebook.com/danil.getmantsev

Напомним, сбор с одноразового добровольного декларирования по задекларированной недвижимости взимается по таким ставкам по недвижимому имуществу, находящемуся на территории Украины:

  • 5% – основная ставка;
  • 6% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;

по недвижимому имуществу, находящемуся (зарегистрированному) за рубежом:

  • 9% – основная ставка;
  • 11,5% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Справка Finance.ua:

  • 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года;
  • украинцам, которые не примут участие в одноразовом декларировании, хотя имеют состояния, происхождение которых не могут объяснить, грозят проблемы с Налоговой;
  • налоговики разъяснили как найти реквизиты для уплаты сбора по результатам нулевого декларирования.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.