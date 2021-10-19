Украинцы задекларировали более 100 миллионов — результаты налоговой амнистии за 2 месяца

От старта налоговой амнистии 1 сентября украинцы задекларировали уже 111 млн грн.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн.

“Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет”, – сообщил Гетманцев.



Инфографика: facebook.com/danil.getmantsev

Напомним, сбор с одноразового добровольного декларирования по задекларированной недвижимости взимается по таким ставкам по недвижимому имуществу, находящемуся на территории Украины:

5% – основная ставка;

6% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;

по недвижимому имуществу, находящемуся (зарегистрированному) за рубежом:

9% – основная ставка;

11,5% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Справка Finance.ua:

1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года;

украинцам, которые не примут участие в одноразовом декларировании, хотя имеют состояния, происхождение которых не могут объяснить, грозят проблемы с Налоговой;