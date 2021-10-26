Откуда в Украину везут подержанные автомобили

В Украине исследовали географию ввоза автомобилей со вторичного рынка. Эксперты изучали базу данных автомобилей, которые проверялись через этот сервис в течение двух лет, – сообщает «Автогид».
В результате первое место занимают подержанные автомобили из США – 30,3%. В основном это машины со страховых аукционов, которые были в ДТП.
Второе место занимает Германия – 23,8%. Эта страна – европейский лидер по поставкам автомобилей со вторичного рынка к нам. Автомобили из Германии пользуются популярностью из-за хорошего состояния дорог, уровня сервиса, качественного топлива.
Интересно, что замыкает тройку Бельгия – но у ней всего 7,4%. Бельгийские автомобили также популярны из-за хорошего состояния и качества.
Четвертое и пятое место разделяют Литва и Нидерланды. Там машины просто самые дешевые.
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