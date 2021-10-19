Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скорости

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что депутаты зарегистрировали законопроект № 6214, которым предлагается усилить ответственность за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах.
«Чрезмерная скорость является главным фактором смертельных аварий на дорогах Украины и особенно в населенных пунктах, где расположены школы, детские сады, аптеки, офисы, магазины, рестораны, развлекательно-торговые и спортивно-оздоровительные комплексы, где обычно много пешеходов и велосипедистов. Радикальные шаги и высокие штрафы могут стать самым действенным стимулом для наших водителей ездить строго по правилам», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается ввести санкции в отношении водителей, которые превысили скорость при движении в пределах населенных пунктов:
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