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В Австралии откроют государственную Bitcoin-ферму

В Австралии откроют государственную Bitcoin-ферму

В Байрон-Бей, самой восточной точке Австралии, будет запущен крупнейший в стране Bitcoin-центр. Основой для запуска проекта стала сделка Mawson Infrastructure Group — местной компании, развивающей цифровую инфраструктуру и специализирующейся на возобновляемых источниках энергии Quinbrook Infrastructure Partners.

Созданная криптоферма добавит около 0,4 эксахеша (единица вычислительной «мощности» криптопроизводства) к глобальным операциям по майнингу криптовалюты, пишет Australian financial review. Объект будет на 100% работать на возобновляемых источниках солнечной и ветряной энергии станции Куинбрук.

Криптоферма Моусон расположена внутри одного из объектов в Куинбруке. Для ее запуска в австралийские стандарты охраны труда и техники безопасности, которые отличаются от стандартов США, были внесены поправки. Компания Mawson Infrastructure также управляет шахтами по добыче криптовалюты в США — в Джорджии и Пенсильвании.

Исполнительный директор Mawson Infrastructure Джеймс Мэннинг считает технологическое усовершенствование очень своевременным.

«Ключевым моментом в сделке было то, что мы стали более готовы балансировать пики суточного энергопотребления в сети. Появившаяся дополнительная способность просто включать и выключать этот инструмент снижает общие затраты на электроэнергию и позволяет поставлять больше энергии в сеть в нужное время», — сказав він.

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Сделка состоялась через несколько дней после того, как комитет Австралии по технологиям и финансам (ATFC) рекомендовал ввести 10-процентную налоговую скидку для компаний работающих с возобновляемыми источниками энергии.

«Такой подход имеет огромное значение и поможет оправдать строительство гораздо более крупных проектов в Австралии», — считает Мэннинг.

Он надеется, что общеавстралийская криптомощность ко второму кварталу 2022 года будет увеличена на 11,7%.

По материалам Обозреватель
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