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ТОП-5 самых популярных марок автомобилей в Европе

ТОП-5 самых популярных марок автомобилей в Европе

Автопроизводитель из Кореи KIA стабильно закрепился на рынке Европы – в этом году марка впервые вошла в ТОП-5 популярных по продажам.

Реализация новых автомобилей на рынке Европы в прошлом месяце претерпела серьезное падение – показатели сократились почти на 25,2%, по сравнению с результатами прошлого года. Автоэксперты составили рейтинг самых популярных марок автомобилей на рынке Европы.

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Пятую строку списка занимает бренд KIA. Напомним, что в прошлом году ему отвели лишь 10 место в рейтинге по странам ЕС. В предыдущем месяце дилерские центры KIA продали более 56 тыс. автомобилей.

На ступеньку выше стоит марка BMW, результат которой составил 57 000 реализованных ТС.

Тройку лидеров открывает производитель Renault. В прошлом месяце в странах Евросоюза было реализовано 58 700 автомобилей – падение на 30,1%.

Второе место в топе получает Toyota. Автосалоны в Европе продали в отчетный период 60,3 тыс. единиц техники.

Почетное место лидера занимается Volkswagen с показателем 91 тыс. проданных машин.

По материалам Finance.UA
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