ТОП-5 самых популярных марок автомобилей в Европе

Автопроизводитель из Кореи KIA стабильно закрепился на рынке Европы – в этом году марка впервые вошла в ТОП-5 популярных по продажам.
Реализация новых автомобилей на рынке Европы в прошлом месяце претерпела серьезное падение – показатели сократились почти на 25,2%, по сравнению с результатами прошлого года. Автоэксперты составили рейтинг самых популярных марок автомобилей на рынке Европы.
Читайте также: ТОП-12 доступных дизельных авто в Украине
Пятую строку списка занимает бренд KIA. Напомним, что в прошлом году ему отвели лишь 10 место в рейтинге по странам ЕС. В предыдущем месяце дилерские центры KIA продали более 56 тыс. автомобилей.
На ступеньку выше стоит марка BMW, результат которой составил 57 000 реализованных ТС.
Тройку лидеров открывает производитель Renault. В прошлом месяце в странах Евросоюза было реализовано 58 700 автомобилей – падение на 30,1%.
Второе место в топе получает Toyota. Автосалоны в Европе продали в отчетный период 60,3 тыс. единиц техники.
Почетное место лидера занимается Volkswagen с показателем 91 тыс. проданных машин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуПозавчера, 13:00 - 1790 12
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документовВчера, 16:33 - 1155 11
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 4228 9
Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газаВчера, 12:41 - 905 8
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 годуВчера, 10:00 - 2767 5
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 7913 4
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 4228 9
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 годуВчера, 10:00 - 2767 5
Регистрация авто: в МВД напомнили о нововведенияхВчера, 17:03 - 2331
25 октября 2019 в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен (инфографика)Вчера, 09:00 - 1944 2
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 545
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3704 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1094 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2852 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2260 1