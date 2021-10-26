Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, может ли долг стать доходом.
Как сообщает ГУ ГНС в Винницкой области, в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц включается доход, полученный налогоплательщиком как дополнительное благо в виде основной суммы долга (кредита) плательщика налога на доходы физических лиц (НДФЛ) (кроме суммы прощенного (аннулированного) основного долга налогоплательщика по ипотечному кредиту в иностранной валюте, обеспеченному ипотекой жилой недвижимости), прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанным с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года, которая в 2021 году составляет 1500 грн (6000 грн х 25%).
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При этом кредитор обязан уведомить плательщика НДФЛ – должника путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или путем заключения соответствующего договора, или предоставления уведомления должнику под подпись лично о прощении долга и включить сумму прощенного (аннулированного) долга в налоговый расчет суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков НДФЛ, по итогам отчетного периода, в котором такой долг был прощен.
Не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика НДФЛ:
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