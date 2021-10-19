В каких случаях полиция может забрать на штрафплощадку припаркованный автомобиль

Если водитель обнаружил, что машины нет на месте, то он должен позвонить на 102 или на горячую линию патрульной полиции, чтобы проверить, не эвакуирован ли его автомобиль на штрафплощадку.

Как сообщает Finance.ua со ссылкой на Патрульную полицию, дежурный подскажет, куда обращаться дальше для составления соответствующих административных материалов, после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.

При каких обстоятельствах патрульные полицейские эвакуируют авто:

если патрульные полицейские обнаруживают автомобиль, который совершает движение, остановку или стоянку с нарушением ПДД и существенно препятствует дорожному движению, они должны осуществить его временное задержание — вызвать эвакуатор и отправить такой автомобиль на штрафплощадку.

Когда припаркованное с нарушением авто могут не забрать на штрафплощадку:

в случаях, когда водитель присутствует на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не производится. Патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены.

Если же водитель появляется на месте уже после того, как полицейский вызвал эвакуатор, вызов эвакуатора отменяется и эвакуация не проводится, даже если эвакуатор уже прибыл по такому вызову.

Также прессслужба полиции отмечает, что у патрульных полицейских очень плотный график дежурства, они максимально быстро обрабатывают вызовы, поэтому не имеют возможности ждать водителей, нарушивших правила парковки, остановки и стоянки.

Справка Finance.ua:

полиция не имеет права эвакуировать авто на «штрафплощадку», если оно не препятствует дорожному движению. Но на самом деле есть другие случаи, когда полиция забирает авто на штрафплощадку;

в Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

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