В каких случаях полиция может забрать на штрафплощадку припаркованный автомобиль

Если водитель обнаружил, что машины нет на месте, то он должен позвонить на 102 или на горячую линию патрульной полиции, чтобы проверить, не эвакуирован ли его автомобиль на штрафплощадку.
Как сообщает Finance.ua со ссылкой на Патрульную полицию, дежурный подскажет, куда обращаться дальше для составления соответствующих административных материалов, после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.
При каких обстоятельствах патрульные полицейские эвакуируют авто:
Когда припаркованное с нарушением авто могут не забрать на штрафплощадку:
Если же водитель появляется на месте уже после того, как полицейский вызвал эвакуатор, вызов эвакуатора отменяется и эвакуация не проводится, даже если эвакуатор уже прибыл по такому вызову.
Также прессслужба полиции отмечает, что у патрульных полицейских очень плотный график дежурства, они максимально быстро обрабатывают вызовы, поэтому не имеют возможности ждать водителей, нарушивших правила парковки, остановки и стоянки.
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