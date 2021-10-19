Nissan урезает производство авто на 30% из-за дефицита чипов

Японский автопроизводитель Nissan уменьшил мировое производство автомобилей на 30% в течение октября и ноября этого года из-за недостатка полупроводников.

Об этом сообщает NHK.

В компании ожидают, что производство автомобилей в октябре достигнет 263 тысяч экземпляров и 320 тысяч в ноябре.

Отмечается, что другие японские автопроизводители также урезают продукцию собственных авто из-за недостатка чипов.

Toyota Motor уже анонсировала уменьшение производства в ноябре на 100 тысяч до 150 тысяч экземпляров.

Honda также заявила, что производство авто в Японии, вероятно, уменьшится на 10% в следующем месяце.