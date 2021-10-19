Коронавирусный кризис: экономики каких стран восстанавливаются медленнее остальных

Наиболее медленно восстанавливается от последствий пандемии коронавирус экономика африканских стран, расположенных к югу от пустыни Сахара. Это происходит на фоне дефицита вакцин в этом регионе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ ожидает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) стран к югу от Сахары в 2021 году составит 3,7%, а в 2022 году – 3,8%.

Фонд отметил, что из-за отсутствия доступа к вакцинам страны региона будут годами отставать от развитых экономик. Кроме того, дальнейшие перспективы их развития зависят от дальнейшего течения пандемии и вакцинации.

При этом, экономика Южно-Африканской Республики – наиболее промышленно развитой страны континента, в текущем году вырастет на 5%, но в следующем году темпы ее роста замедлятся до 2,2%.

Мировой рост цен на нефть позволит ВВП Нигерии вырасти в этом году на 2,6%. Экономика Анголы сократится в текущем году на 0,7%, но в следующем добавит 2,4%.

Одной из самых острых экономических проблем, с которыми столкнулся регион в результате пандемии, является продовольственная инфляция. Она растет с 2019 года и только в течение августа прибавила 10,9% в 25 странах.

Продовольственная инфляция в странах к югу от Сахары росла с 2019 года. В августе она составила 10,9 процента в 25 странах региона, к ежемесячным данным которых у МВФ был доступ. Подорожание продовольствия останется острой проблемой, в том числе для 30 млн человек, оказавшихся в крайней нищете на фоне пандемии коронавируса.

Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации в странах с небольшими доходами на душу населения.