Коронавирусный кризис: экономики каких стран восстанавливаются медленнее остальных

Наиболее медленно восстанавливается от последствий пандемии коронавирус экономика африканских стран, расположенных к югу от пустыни Сахара. Это происходит на фоне дефицита вакцин в этом регионе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
МВФ ожидает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) стран к югу от Сахары в 2021 году составит 3,7%, а в 2022 году – 3,8%.
Фонд отметил, что из-за отсутствия доступа к вакцинам страны региона будут годами отставать от развитых экономик. Кроме того, дальнейшие перспективы их развития зависят от дальнейшего течения пандемии и вакцинации.
При этом, экономика Южно-Африканской Республики – наиболее промышленно развитой страны континента, в текущем году вырастет на 5%, но в следующем году темпы ее роста замедлятся до 2,2%.
Мировой рост цен на нефть позволит ВВП Нигерии вырасти в этом году на 2,6%. Экономика Анголы сократится в текущем году на 0,7%, но в следующем добавит 2,4%.
Одной из самых острых экономических проблем, с которыми столкнулся регион в результате пандемии, является продовольственная инфляция. Она растет с 2019 года и только в течение августа прибавила 10,9% в 25 странах.
Продовольственная инфляция в странах к югу от Сахары росла с 2019 года. В августе она составила 10,9 процента в 25 странах региона, к ежемесячным данным которых у МВФ был доступ. Подорожание продовольствия останется острой проблемой, в том числе для 30 млн человек, оказавшихся в крайней нищете на фоне пандемии коронавируса.
Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации в странах с небольшими доходами на душу населения.
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