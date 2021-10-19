Промпроизводство в Украине возобновило падение

Объемы промышленного производства в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года упали на 0,7%. Таким образом, прекратился рост, который наблюдался в течение последних месяцев.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года рост составил 1,4 % (за январь-сентябрь 2020 года объемы упали на 6,2%).
В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые девять месяцев составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности – рост на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 1,2%.
График: Госстат
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