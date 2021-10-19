Канадский производитель Daymak представил первый прототип электромобиля

Daymak – известная компания, занимающаяся производством 2-колесных транспортных средств. Недавно руководство представило прототип электрокара Spiritus.

Компания из Канады Daymak провела анонс нового продукта и серии автомобилей LEV еще несколько месяцев назад. Avvenire стал транспортом, который собрал в себе все – от велосипедов до трициклов на электрической тяге.



Фото: Daymak

Daymak после этого получил в свою сторону массу критики, но продолжил работы над проектом Spiritus. Известно, что планируется выпустить сразу 2 версии транспорта с 3 колесами. Речь идет о Deluxe и Ultimate. Вторая будет иметь уникальную для линейки опцию – майнинг криптовалюты.



Фото: Daymak

Такая функция позволит зарабатывать денежные средства для владельца в режиме онлайн. Аналитики компании сообщают, что линейка Avvenire потенциально обеспечила прибыль в размере свыше 1 млрд долларов. 25 000 из предзаказов направлены в сторону Spiritus.



Фото: Daymak

Уже 19 октября 2021 года компания из Канады доказала всем, что она серьезна в своих намерениях по разработке транспорта.