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Tesla потеряла на инвестициях в Bitcoin больше 50 млн долларов

Tesla потеряла на инвестициях в Bitcoin больше 50 млн долларов

Чистые убытки, согласно финансовой отчетности поданной компанией Tesla по итогам третьего квартала, превысили 50 млн долларов.

Несмотря на стремительный рост цен на первую криптовалюту, Tesla отчиталась о своей финансовой деятельности в публичном отчете, где указано, что по итогам третьего квартала убытки от покупки токена BTC превысили $51 млн.

Напомним, этот институциональный игрок в феврале вложил $1,5 млрд в покупку BTC, позже часть монет была продана с прибылью более $100 млн. По информации из сервиса BitcoinTreasuries, сейчас у Тесла общих накоплений в BTC на сумму $2,8 млрд по актуальному курсу.

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Примечательно, что именно сейчас Tesla демонстрирует убыток на фоне обновления ATH по BTC ($66 800). Объяснить это можно лишь продажей монет в период существенного падения цены, например, в июне, когда локальный минимум был установлен в диапазоне $29,8-29 тыс.

В данный момент наблюдается рост BTC на 63% от июньского минимума. Если бы Tesla более грамотно распоряжалась BTС, эта компания могла бы удвоить свои вложения. Требования Налоговой службы США обязывают информировать инвесторов о получении убытков каждый квартал.


Скриншот из отчета компании за третий квартал

По материалам Incrypted
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