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Facebook запускает собственный криптокошелек

Facebook запускает собственный криптокошелек

Facebook запускает пилотный проект криптокошелька Novi в США и Гватемале, пишет The Verge. Партнером для реализации этого проекта компания выбрала криптобиржу Coinbase, которая будет гарантировать безопасность средств.

Пользователи криптокошелька Novi смогут проводить транзакции с Pax Dollar (USDP) – стейблкойном, который был создан в 2018 году. Стоимость этой категории цифровых монет привязана к американскому доллару.

По словам главы платежного подразделения Facebook Дэвида Маркуса, выбор пал на USDP в том числе из-за привязки к доллару. Он подчеркнул, что так люди смогут с легкостью конвертировать цифровые монеты в своей местной валюте, когда пожелают. Кроме того, криптокошелек от Facebook позволит им отправлять и получать деньги быстро и без комиссий.

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После этого криптокошелек Novi планируют интегрировать с платежной системой Diem, которая была создана на основе блокчейна Facebook. Проект Novi был создан для того, чтобы транзакции с деньгами стали столь же просты, как получение сообщений в WhatsApp и Instagram. Согласно данным CoinMarketCap, USDP занимает 100-е место с оценкой в 946 миллионов долларов.

Справка Finance.ua:

  • стейблкойн – это криптовалюта, цена которой привязана к криптовалюте, фиатным деньгам (доллар, евро, гривна) или для обмена биржевыми товарами.
По материалам Телеканал новин 24
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