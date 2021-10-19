Мошенники похитили 27 миллионов долларов у клиентов Amazon

Около 96 тысяч человек пожаловались, что стали жертвами мошенников, представившихся работниками Amazon. Это около 35% всех жалоб потребителей на мошенников, которые выдают себя за представителей определенного бизнеса. Для сравнения в 6% случаях мошенники выдавали себя за работников Apple.

По данным FTC, в среднем клиенты Amazon потеряли 1 тыс. долларов из-за действий мошенников. Но в основном жертвами стали люди в возрасте от 60 лет. Их средний ущерб – 1500 долларов. К тому же их обманывали в 4 раза чаще, чем молодежь.

Как мошенники похитили деньги? У аферистов были разные стратегии. Федеральная торговая комиссия в своем отчете привела несколько из них.

Подозрительная активность в учетной записи. Якобы представитель компании Amazon звонит клиенту, чтобы сообщить о подозрительной активности или неподтвержденных покупках в его аккаунте. Мошенник просит доступ к компьютеру или телефону потребителя, чтобы “исправить” проблему и возместить деньги клиенту. Тогда этот “представитель Amazon” утверждает, что сделал огромное возмещение, и просит клиента вернуть разницу.

Подарочные карты. Мошенники предлагают людям покупать подарочные карты и отправлять фотографии номеров на обороте. Они объясняют, что такой способ оплаты может остановить хакеров, которые якобы взломали учетную запись клиента. Но на самом деле они присваивают подарочные карты.

Выигрыш. Другая схема мошенников – текстовые сообщения. В них мошенники отмечают, что клиент Amazon стал победителем в розыгрыше товаров. А все, что нужно, – это данные карты, чтобы оплатить доставку.

Иногда при поиске номера телефона Amazon клиенты наталкивались на номер мошенников и таким образом сами попадали в их ловушку. Поэтому в FTC рекомендуют пользоваться только номером с официального сайта Amazon, а не с того, который выдала поисковая система.