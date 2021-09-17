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Трамп анонсировал запуск собственной соцсети

Трамп анонсировал запуск собственной соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети, которая будет называться TRUTH Social.

Об этом в Twitter сообщила его представительница Лиз Харрингтон.

Как отмечают, Трамп решил создать свою соцсеть, чтобы «противостоять тирании высоких технологий», а также стать «соперником либеральных СМИ».

«Мы живем в мире, в котором „Талибан“ очень распространен в Twitter, а вашего любимого президента США заставляют молчать. Это недопустимо», — говорится в заявлении Трампа.

Над новым сервисом работает компания Trump Media & Technology Group (TMTG).

Бета версия соцсети TRUTH Social станет доступной для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года. Полностью сервис должен заработать в первом квартале 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • Трамп запускает собственную платформу после того, как его заблокировали крупные соцсети;
  • первым аккаунт экс-президента США заморозил Twitter. Это произошло после атаки сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года;
  • Трампа также заблокировали в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat. Впоследствии к блокированию присоединился и YouTube.
По материалам УНН
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