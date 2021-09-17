Трамп анонсировал запуск собственной соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети, которая будет называться TRUTH Social.
Об этом в Twitter сообщила его представительница Лиз Харрингтон.
Как отмечают, Трамп решил создать свою соцсеть, чтобы «противостоять тирании высоких технологий», а также стать «соперником либеральных СМИ».
«Мы живем в мире, в котором „Талибан“ очень распространен в Twitter, а вашего любимого президента США заставляют молчать. Это недопустимо», — говорится в заявлении Трампа.
Над новым сервисом работает компания Trump Media & Technology Group (TMTG).
Бета версия соцсети TRUTH Social станет доступной для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года. Полностью сервис должен заработать в первом квартале 2022 года.
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