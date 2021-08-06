Рада приняла бюджет-2022 в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Документ поддержали 264 народных депутата.

Речь идет о принятом проекте постановления Верховной Рады «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год», № 6000-П. Это решение и является принятием проекта бюджета на следующий год за основу.

Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению, а именно:

оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;

4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;

увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн;

с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн; направить 1 млрд грн на программу «Питьевая вода Украины»;

увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее.

Напомним, Кабинет Министров 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.

Документом, согласно данным правительства, предусмотрено:

ВВП номинальный — 5 368 млрд грн;

номинальный — 5 368 млрд грн; ВВП реальный — 3,8% г / г;

реальный — 3,8% г / г; Доходы — 1 277,7 млрд грн;

Расходы — 1 465,7 млрд грн;

Дефицит — 188 млрд грн;

Индекс потребительских цен — 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года);

Прожиточный минимум — с 1 января — 2 393 грн, с 1 июля — 2 508 грн, с 1 декабря — 2 589 грн;

Минимальная зарплата с 1 января — 6 500 грн, с 1 октября — 6 700 грн;

Среднемесячная заработная плата — 15 258 грн;

Уровень безработицы населения в возрасте 15−70 лет по методологии МОТ , к экономически активному населению — 8,5%;

, к экономически активному населению — 8,5%; Экспорт товаров и услуг — 6,5% г/г;

Импорт товаров и услуг — 9,2% г/г;

Курс гривны к доллару США — 28,6/28,7 средний/на конец года.

Справка Finance.ua: