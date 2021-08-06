0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Рада приняла бюджет-2022 в первом чтении

Рада приняла бюджет-2022 в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Документ поддержали 264 народных депутата.

Речь идет о принятом проекте постановления Верховной Рады «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год», № 6000-П. Это решение и является принятием проекта бюджета на следующий год за основу.

Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению, а именно:

  • оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;
  • 4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;
  • увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн;
  • направить 1 млрд грн на программу «Питьевая вода Украины»;
  • увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее.

Напомним, Кабинет Министров 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.

Документом, согласно данным правительства, предусмотрено:

  • ВВП номинальный — 5 368 млрд грн;
  • ВВП реальный — 3,8% г / г;
  • Доходы — 1 277,7 млрд грн;
  • Расходы — 1 465,7 млрд грн;
  • Дефицит — 188 млрд грн;
  • Индекс потребительских цен — 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года);
  • Прожиточный минимум — с 1 января — 2 393 грн, с 1 июля — 2 508 грн, с 1 декабря — 2 589 грн;
  • Минимальная зарплата с 1 января — 6 500 грн, с 1 октября — 6 700 грн;
  • Среднемесячная заработная плата — 15 258 грн;
  • Уровень безработицы населения в возрасте 15−70 лет по методологии МОТ, к экономически активному населению — 8,5%;
  • Экспорт товаров и услуг — 6,5% г/г;
  • Импорт товаров и услуг — 9,2% г/г;
  • Курс гривны к доллару США — 28,6/28,7 средний/на конец года.

Справка Finance.ua:

  • согласно Регламенту, проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября;
  • Верховная Рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября;
  • рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября;
  • окончательно закон о Государственном бюджете Украины принимается Верховной Радой до 1 декабря.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.