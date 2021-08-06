Сегодня вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок: что следует знать

С сегодняшнего дня, 21 октября, межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения об изменениях, которые ждут украинцев.

Можно тем, кто переболел, использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении.

COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении «Дія» и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступен для пользователей «Дія», тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID -сертификат в «Дії», когда он станет доступен.

Сертификат в «Дії».* Для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении «Дія». Подходит как «желтый» внутренний COVID -сертификат (о получении первой дозы), так и «зеленый» внутренний COVID -сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Противопоказания к прививке. Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил: «Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта».

Справка Finance.ua:

с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпиопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов «желтого» уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID -19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления человека от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія);

отрицательного результата тестирования на COVID -19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS -CoV-2, который действителен 72 часа.

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