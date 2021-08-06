0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Сегодня вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок: что следует знать

Сегодня вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок: что следует знать

С сегодняшнего дня, 21 октября, межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения об изменениях, которые ждут украинцев.

Можно тем, кто переболел, использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении.

COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении «Дія» и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступен для пользователей «Дія», тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

  • Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в «Дії», когда он станет доступен.
  • Сертификат в «Дії».* Для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении «Дія». Подходит как «желтый» внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и «зеленый» внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Противопоказания к прививке. Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил: «Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта».

Справка Finance.ua:

с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпиопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов «желтого» уровня эпидемической опасности;
  • международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления человека от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія);
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.