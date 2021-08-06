Сегодня вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок: что следует знать

С сегодняшнего дня, 21 октября, межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения об изменениях, которые ждут украинцев.
Можно тем, кто переболел, использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении.
COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении «Дія» и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступен для пользователей «Дія», тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.
Противопоказания к прививке. Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил: «Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта».
с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпиопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:
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