«Укрпочта» снова подымает тарифы: сколько будем платить

«Укрпочта» с 1 декабря повышает цены на свои услуги. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, сколько придется платить за услуги почтового оператора.
Соответствующее решение №368 от 5 октября опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Как изменятся тарифы:
Кроме того, стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, за 1 кг — 5 гривен.
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