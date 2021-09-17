«Укрпочта» снова подымает тарифы: сколько будем платить

«Укрпочта» с 1 декабря повышает цены на свои услуги. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, сколько придется платить за услуги почтового оператора.

Соответствующее решение №368 от 5 октября опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Как изменятся тарифы:

тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 гривен до 15 гривен;

тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 гривен до 22,50 гривен;

за каждое рекомендованное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырастет на 16% с 9,50 гривен до 11 гривен.

Кроме того, стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, за 1 кг — 5 гривен.

Справка Finance.ua:

о повышении тарифов в «Укрпочте» предупреждали еще в июле 2021 года. Детальнее об этом мы писали по ссылке;

в компании также аргументировали необходимость повышения: там говорят, что действующие тарифы не учитывают заложенные в тариф рентабельность и фактические финансово-экономические показатели деятельности «Укрпочты».

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