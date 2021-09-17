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Курс Bitcoin вплотную приблизился к новой психологической отметке

Курс Bitcoin вплотную приблизился к новой психологической отметке

Курс биткоина в ходе торгов 20 октября приблизился к следующей психологически важной отметке 65 тысяч долларов, следует из данных CoinDesk и CoinMarketCap. Так дорого криптовалюта не стоила с апреля 2021 года, когда был установлен пока действующий абсолютный рекорд ($64 888,99).

Максимум за последние 24 часа — $64 476,26 за единицу криптовалюты, что лишь немного ниже действующего рекорда.

Курс главной криптовалюты мира непрерывно растет с начала октября.

Все началось после заявления Bank of America, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать». Текущий рост происходит на фоне ожиданий, связанных с будущими листингами биткоин-ETF (Exchange Traded Fund — индексный фонд, акции которого обращаются на бирже), пишет Reuters.

19 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BITO начал торговаться ETF на базе биткоин-фьючерсов от компании ProShares. Крипто-ETF были запущены в этом году в Канаде и Европе на фоне растущего интереса к цифровым активам. VanEck и Valkyrie входят в число управляющих фондов, проявляющих интерес к инвестиционным продуктам ETF, акции которых котируются в США.

Как обычно, в унисон с биткоином дорожают и другие криптовалюты — например, курс Ethereum сейчас составляет без малого $4 тыс. Так дорого криптовалюта предыдущий раз стоила шесть месяцев назад.

По материалам ITC.ua
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