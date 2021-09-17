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Полиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-коду

Полиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-коду

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 по QR-коду.

Как говорится на сайте МВД, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сегодня, 18 октября, в эфире программы «Сніданок з 1+1».

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Он отметил, что Национальная полиция совместно с Минцифры разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов из «Дії» или сканировав бумажный его вариант.

Кто будет проверять сертификаты. «Проверять подлинность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни — во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок», — рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Что должно быть указано в сертификате. Билошицкий отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты — информация о виде прививки, количестве доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

«Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Лица, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки», — рассказал он.

Штрафы за подделки. Билошицкий отметил, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание — от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. За использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание — от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

«Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что человек, болеющий COVID-19, распространил болезнь, он может быть привлечен к уголовной ответственности», — добавил Билошицкий.

Справка Finance.ua:

  • Министерство здравоохранения подготовило алгоритм действий, которые помогут устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата о вакцинации;
  • с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
По материалам РБК-Украина
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