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Как изменились цены на новостройки столицы в сентябре

Как изменились цены на новостройки столицы в сентябре

На рынке новостроек Киева в сентябре 2021 года только в комфорт-классе наблюдался значительный скачок, который повлиял на ситуацию в целом.

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, узнал от портала Стройобзор, как изменились цены на столичное жилье в разных классах.

Эконом. Цена опустилась на 3%. В сентябре средняя стоимость квадратного метра составляла 24 600 грн. Если в общем цены растут, то конкретно в этом классе с весны-2021 стоимость «квадратов» постепенно снижается.

Комфорт. С лета 2021 года цены пошли вверх и при этом повышение с каждым месяцем весьма внушительное. В сентябре стоимость повысилась на 14% и составила 36 400 грн. за «квадрат».

Бизнес. В сентябре бизнес-класс также подорожал. Но изменения были не таким резким. Цена поднялась на 2% и составила 57 300 грн. за кв. м.

Премиум. Такая же ситуация характерна и для класса «премиум». В прошлом месяце изменения были, но не столь существенными. Стоимость квадратного метра здесь составила 70 200 грн. Если говорить о процентном соотношении с августом, то она повысилась на 2%.

Де-люкс. Стоимость «квадрата» в классе «де-люкс» также опустилась. В сентябре она составляла 99 400 грн. Этот показатель на 1,3% ниже, чем в последний месяц лета.

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Инфографика: Стройобзор

Справка Finance.ua:

  • как гласят результаты исследования геоинформационной системы (ГИС) «Увекон», средняя стоимость жилья на вторичном рынке Украины в период с 2018 до 2020 гг. выросла почти на 12%, до $ 856/м2.

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По материалам Finance.UA
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