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По всей Украине дорожают «однушки»: цены по регионам

По всей Украине дорожают «однушки»: цены по регионам

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Украины в период с 2018 до 2020 гг. выросла почти на 12%, до $ 856/м2.

Об этом гласят результаты исследования геоинформационной системы (ГИС) «Увекон», пишет UBR.ua.

Больше всего за эти несколько лет в цене поднялись одно- и трехкомнатные квартиры.

На сколько подорожали квартиры за 2018−2020 гг. в среднем по стране:

  • «однушки» за указанный период подорожали в долларовом эквиваленте на 14,8%;
  • «двушки» — на 10,8%;
  • «трешки» — на 11,4%;
  • четырехкомнатные квартиры выросли в цене на 10,5%.

В большинстве регионов Украины, кроме Луганской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей наибольший рост стоимости жилья на вторичном рынке зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир.

«Малогабаритное жилье, преимущественно однокомнатные квартиры, являются наиболее привлекательным сегментом для покупателей жилья. При этом в некоторых регионах страны, а именно в Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской областях, популярность „однушек“ ярко выражена не на вторичном, а на первичном рынке в областных центрах и их окрестностях», — рассказал гендиректор группы компаний «Увекон» Владимир Шалаев.

Популярность однокомнатных квартир на первичном рынке в вышеназванных областных центрах, добавляет эксперт, составляет 60% от всего количества такого типа жилья, а на вторичном — около 40%.

По его прогнозам, по итогам 2021-го стоимость жилья на вторичном рынке возрастет до 10−15% в долларовом эквиваленте.

«На протяжении этого года цена квартир на „вторичке“ росла в среднем на 1,5−2% ежемесячно. Таким образом, начиная с 2018-го, стоимость квартир в зависимости от региона, увеличится на 22−27%», — подытожил Шалаев.

Разбивка по регионам:
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В Киевской обл. средняя стоимость жилья на «вторичке» выросла на 20,2% до $ 716,7/м2:

  • за указанный период «однушки» подросли в цене в среднем на 21,1%;
  • «двушки» — на 22,2%;
  • «трешки» — на 13,8%;
  • четырехкомнатные — на 9,1%.

Во Львовской обл. средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 4% до $ 842,8/м2:

  • за указанный период «однушки» подорожали в среднем на 8,6%;
  • «двушки» — на 5,2%;
  • «трешки» — на 1,1%;
  • четырехкомнатные квартиры подешевели на 2,3%.

В Одесской обл. средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 1,3% до $ 925,7/м2:

  • стоимость «однушек» выросла в среднем на 0,9%;
  • двухкомнатных квартир — на 0,8%;
  • «трешек» — на 3%;
  • 4-комнатных — на 1%.

В Харьковской обл. средняя стоимость жилья на «вторичке» выросла на 9,5% до $ 737,3/м2:

  • за указанный период однокомнатные квартиры выросли в среднем на 10,6%;
  • двухкомнатные — на 7,9%;
  • трехкомнатные — на 11,2%;
  • четырехкомнатные — на 8,1%.

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По материалам УБР
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