По всей Украине дорожают «однушки»: цены по регионам

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Украины в период с 2018 до 2020 гг. выросла почти на 12%, до $ 856/м2.
Об этом гласят результаты исследования геоинформационной системы (ГИС) «Увекон», пишет UBR.ua.
Больше всего за эти несколько лет в цене поднялись одно- и трехкомнатные квартиры.
На сколько подорожали квартиры за 2018−2020 гг. в среднем по стране:
В большинстве регионов Украины, кроме Луганской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей наибольший рост стоимости жилья на вторичном рынке зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир.
«Малогабаритное жилье, преимущественно однокомнатные квартиры, являются наиболее привлекательным сегментом для покупателей жилья. При этом в некоторых регионах страны, а именно в Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской областях, популярность „однушек“ ярко выражена не на вторичном, а на первичном рынке в областных центрах и их окрестностях», — рассказал гендиректор группы компаний «Увекон» Владимир Шалаев.
Популярность однокомнатных квартир на первичном рынке в вышеназванных областных центрах, добавляет эксперт, составляет 60% от всего количества такого типа жилья, а на вторичном — около 40%.
По его прогнозам, по итогам 2021-го стоимость жилья на вторичном рынке возрастет до 10−15% в долларовом эквиваленте.
«На протяжении этого года цена квартир на „вторичке“ росла в среднем на 1,5−2% ежемесячно. Таким образом, начиная с 2018-го, стоимость квартир в зависимости от региона, увеличится на 22−27%», — подытожил Шалаев.
Разбивка по регионам:
Студенты и приезжие «подогревают» рынок аренды в Киеве: средняя цена квартиры превысила $ 500.
В Киевской обл. средняя стоимость жилья на «вторичке» выросла на 20,2% до $ 716,7/м2:
Во Львовской обл. средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 4% до $ 842,8/м2:
В Одесской обл. средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 1,3% до $ 925,7/м2:
В Харьковской обл. средняя стоимость жилья на «вторичке» выросла на 9,5% до $ 737,3/м2:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребован12 ч. назад - 12048 5
Немецкие автогиганты не видят перспектив в электромобилях20 ч. назад - 3325 2
Украинские банки увеличили прибыль на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом4 ч. назад - 87 1
Ставки по автокредитам снизились в 1,5-2 раза: банкиры объяснили причину5 ч. назад - 737 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 388 1
Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребован12 ч. назад - 12048 5
Компания BMW запатентовала уникальные задние двери (фото)14 ч. назад - 7453
Немецкие автогиганты не видят перспектив в электромобилях20 ч. назад - 3325 2
Аналитик рассказал, какой курс доллара ожидает украинцев к концу сентября13 ч. назад - 2239
Цены на аренду жилья в Киеве (инфографика)11 ч. назад - 1769
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1405 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 388 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1385 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 986 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 996 5