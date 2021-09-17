Коллекторы начали работать по новым правилам

С 14 октября обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ.

Как узнал Finance.ua от Опендатабот, пока туда внесены данные о 33 таких компаниях.

В марте Верховная Рада приняла закон № 1349, который установил правила поведения коллекторских компаний.

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«Согласно документу, каждый коллектор должен был до 14 октября зарегистрироваться в Реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины. После этой даты компании, не включенные в реестр или исключенные из него, оказались вне закона», — сказано в сообщении.

Согласно новому закону, коллекторы получили четкий регламент по этической работе.

В частности, им запрещено: использовать угрозы и шантаж, совершать психологическое и физическое давление, уведомлять третьих лиц о наличии задолженности, вредить репутации заемщика, встречаться с ним без уведомления и согласования этой встречи, взаимодействовать более двух раз в сутки и т. п.

Наказание за нарушение. За нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению, коллекторов ждут различные санкции — от письменной предупреждения или штрафа до исключения из реестра коллекторских компаний. В свою очередь, кредитодателю из-за нарушения может быть аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Справка Finance.ua:

требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» (№ 1349-IX);

это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. Ведь с задолженностью украинцев по потребительским кредитам будут иметь возможность работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессионально подходящими руководителями, прозрачной структурой собственности, которые не нарушают законодательства.

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