Bitcoin взлетел выше $62 000 за монету и продолжает расти

Утром 18 октября курс первой криптовалюты взлетел выше $62 000 за монету и продолжает расти: с начала месяца стоимость ВТС поднялась почти на 42%.
Утром в понедельник (по состоянию на 9:00) Bitcoin подорожал до $62 354,80 за монету, впервые с апреля поднявшись выше $62 000. Напомним, полгода назад стоимость первой криптовалюты взлетела до $64 850, что является историческим максимумом.
Что же касается других цифровых валют, то курс ETH 18 октября приближается к $4000, тогда как Binance Coin застыл у отметки $465, а Dogecoin торгуется на уровне 0,240300.
По мнению криптоаналитика Али Мартинеса, сегодня ETH находится в покупательной зоне, что позволяет ожидать новых ценовых рекордов.
Гендиректор Morgan Creek Capital Марк Юско считает, что Bitcoin со временем «поглотит» рыночную капитализацию золота, в результате чего курс BTC превысит $500 000. В краткосрочной же перспективе первая криптовалюта может подорожать до $250 000 за монету.
В Fidelity Investments прогнозируют рост курса ВТС к 2023 году до $100 000, отмечая, что текущая ситуация на криптовалютном рынке вовсе не похожа на пузырь: повышение стоимости Bitcoin не выглядит как импульс краткосрочных спекулянтов – речь идет о вполне устойчивом движении.
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