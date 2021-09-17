0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Bitcoin взлетел выше $62 000 за монету и продолжает расти

Bitcoin взлетел выше $62 000 за монету и продолжает расти

Утром 18 октября курс первой криптовалюты взлетел выше $62 000 за монету и продолжает расти: с начала месяца стоимость ВТС поднялась почти на 42%.

Утром в понедельник (по состоянию на 9:00) Bitcoin подорожал до $62 354,80 за монету, впервые с апреля поднявшись выше $62 000. Напомним, полгода назад стоимость первой криптовалюты взлетела до $64 850, что является историческим максимумом.

Что же касается других цифровых валют, то курс ETH 18 октября приближается к $4000, тогда как Binance Coin застыл у отметки $465, а Dogecoin торгуется на уровне 0,240300.

По мнению криптоаналитика Али Мартинеса, сегодня ETH находится в покупательной зоне, что позволяет ожидать новых ценовых рекордов.

Гендиректор Morgan Creek Capital Марк Юско считает, что Bitcoin со временем «поглотит» рыночную капитализацию золота, в результате чего курс BTC превысит $500 000. В краткосрочной же перспективе первая криптовалюта может подорожать до $250 000 за монету.

В Fidelity Investments прогнозируют рост курса ВТС к 2023 году до $100 000, отмечая, что текущая ситуация на криптовалютном рынке вовсе не похожа на пузырь: повышение стоимости Bitcoin не выглядит как импульс краткосрочных спекулянтов – речь идет о вполне устойчивом движении.

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.