Сезонные колебания курса доллара: как менялась стоимость американской валюты

Курс валют в Украине имеет определенную цикличность в своих колебаниях. В начале осени курс доллара традиционно растет. Однако в этом году к середине осени гривна все еще продолжает укрепляться.

В Совете Национального банка объяснили, что это связано с преобладанием предложения иностранной валюты клиентами банков на условиях спот над спросом на нее. Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, как с 2014 года менялся курс доллара во время сезонных колебаний.

Для сравнения взяли четыре периода – курс доллара по состоянию на 1 января, на 1 апреля, на 1 июля и на 1 октября.

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В начале 2014 года курс доллара был 7,99 грн, за полгода он вырос до 11,79 грн, а в начале октября американскую валюту можно было приобрести по 12,96 грн/доллар.

В начале 2015 года курс доллара уже составил 15,77 грн, что на 97,4% больше, чем в предыдущий год. К апрелю цена на валюту выросла до 23,45 грн, однако к октябрю опустилась до 21,30 грн.

1 января 2016 года купить иностранную валюту можно было по 24 грн/доллар, что на 52% больше, чем в предыдущий год. До апреля доллар укреплялся, однако летом курс опустился на несколько гривен и снова поднялся осенью.

В начале 2017 года курс доллара уже составлял 27,19 грн. Однако в течение года (до октября) он снижался – до 26,52 грн.

В начале 2018 года и осенью курс доллара был примерно одинаков – чуть более 28 грн. Однако осенью и летом гривна укреплялась.

В 2019 году курс впервые был на 1,4% ниже, чем в начале предыдущего года – 27,69 грн. К октябрю гривна укрепилась до 24,20 грн.

В начале 2020 года купить американскую валюту можно было по 23,69 грн, что на 14,4% ниже, чем в 2019 году. Однако уже в апреле доллар вырос до 27,63 грн, а по состоянию на октябрь был 28,31 грн.

В начале 2021 года американская валюта стоила 28,27 грн, в апреле и июле была чуть более 27 грн, а с октября опустилась до 26,62 грн.



Инфографика: «Слово и дело»

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