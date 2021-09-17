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Представлена технология, которая превращает любую одежду в дисплей

Представлена технология, которая превращает любую одежду в дисплей

В XXI веке гаджеты стали незаменимыми. Смартфоны, умные часы, умные очки и другие полезные устройства широко распространены в мире. Главная их цель — упрощенный доступ к информации. Но иногда нужно делать много «лишних» движений, чтобы эту информацию получить. Изобретатели нашли способ ускорить этот процесс.

Новую технологию изобретатели назвали PocketView. Изобретение может функционировать как отдельная технология или может быть включено в современные устройства. Дисплей просвечивает сквозь ткань, показывая разнообразные сообщения: электронная почта, время, погода или другая нужная информация.

Подробнее о разработке. Идея заключается в том, чтобы у пользователя была возможность показывать ту информацию, которая ранее была видна только на экране смартфона. Поэтому на PocketView будет виден необходимый минимум данных.

«Этого достаточно для изображения основных инструкций по навигации, если вы идете пешком или едете на велосипеде. Или, скажем, вы получили сообщение и не хотите отвлекаться на его прочтение. Вы можете взглянуть на дисплей и увидеть сообщение», — рассказывает Энтони Альберт Радж Ирудаярадж.

Поскольку устройства PocketView могут иметь разные формы и размеры, их можно носить и использовать в любой одежде, которая имеет карман. Еще одним ключевым моментом новой технологии является то, что она относительно недорога и может быть легко и быстро развернута в больших масштабах.

Прототипы PocketView поддерживают Bluetooth, поэтому их можно легко синхронизировать со смартфонами.

Изобретатели говорят, что такой гаджет можно будет использовать как аксессуар, например, в ночном клубе или во время занятия спортом.

По материалам Телеканал 24
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