General Motors готовят электрический кабриолет за $6000

Самый популярный в мире электромобиль Wuling Hongguang Mini EV получит версию в кузове кабриолет. Прототип модели заметили на тестах в камуфляже.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Ранее кабриолет Wuling Hongguang Mini EV показали как концепт-кар весной на автосалоне в Шанхае. Сначала руководство концернов General Motors и SAIC (они являются совладельцами Wuling) не планировало запускать машину в серию, однако интерес публики к кабриолету заставил их изменить свое мнение. Продажи должны стартовать в 2022 году по цене около 6000 долларов.

Wuling Hongguang Mini EV Cabrio несколько отличается от хетчбека дизайном и получит мягкую крышу. От второго ряда сидений пришлось отказаться. Силовая установка очевидно останется без изменений: кабриолет получит 27-сильный мотор, а его запас хода составит около 170 км.

Позже также возможно появление более мощного 41-сильного варианта с увеличенной батареей, способного проехать 300 км без подзарядки. У хетчбека он уже есть.