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Стоимость Bitcoin впервые с мая превысила $57 тысяч

Стоимость Bitcoin впервые с мая превысила $57 тысяч

Цена Bitcoin впервые с мая превысила показатель в $57 тысяч. Об этом пишет издание CNBC со ссылкой на Coin Metrics.

По состоянию на утро 12 октября стоимость криптовалюты достигла за сутки пика в $57,819 – это самый высокий уровень с начала мая. Etherum также прибавил в стоимости 2% – до $3 599.

«Подъем еще на 12% позволит дойти до исторического максимума в $65 тысяч на фоне ожиданий, что фьючерсный ETF на биткоин может быть утвержден в ближайшее время. Инвесторов приободрили и заявления руководителей Федерального управления комиссии по резервам и ценным бумагам и биржам США, что они не намерены запрещать биткоин», – комментируют рост BTC эксперты Ned Davis Research.

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По данным Coin Desk Bitcoin вырос на 31% за месяц и на 98% за год.

Ранее мы сообщали, что компания известного инвестора Джорджа Сороса подтвердила, что фонд Soros Fund Management действительно владеет и торгует Bitcoin.

По материалам Процесс
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