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Эксперты назвали справедливую цену биткоина

Эксперты назвали справедливую цену биткоина

Для оценки стоимости биткоина нет объективных параметров, поэтому монета может стоить и 20 тыс., и 100 тыс. долларов США. При этом себестоимость добычи одного биткоина составляет не менее 15−18 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом рассказал финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев.

Для оценки стоимости акций какой-либо компании инвесторы смотрят на ее финансовые отчеты, рыночную долю, патенты, выпускаемую продукцию, инвестиции. Именно эта информация подсказывает им, стоит компания своих денег или нет. Стоимость сырья, в свою очередь, зависит от уровня добычи, запасов, прогнозируемого спроса, экономико-политической ситуации в мире, напоминает эксперт.

Однако с биткоином такой подход применить не получится, поскольку криптовалюту нельзя отнести ни к одному классу активов. «Это просто цифровое имущество, которое позволяет своим владельцам сохранять ценность инвестированного в него капитала, а также приумножать его», — поясняет он.

Эксперт сравнивает биткоин с произведениями искусства или драгоценными камнями, стоимость которых нельзя оценить на основе объективных параметров. «Как правило, они просто уходят с молотка аукциона, а их стоимость определяется по принципу «кто больше предложит», — уточняет аналитик.

«Торговля спекулятивными инструментами — это тоже, в некотором смысле, аукцион. Если на биткоин есть спрос, его цена растет. Если спроса нет или преобладает его предложение на рынке, цена падает» — объясняет Кархалев.

Поскольку биржевая цена — это баланс спроса и предложения, стоимость биткоина сегодня тоже находится в равновесии, то есть он стоит ровно столько, сколько и должен стоить, считает эксперт.

«Получается, что на текущий момент, с какой стороны не посмотреть, биткоин стоит ровно столько, сколько и должен стоить. Если сегодня его цена 55 тыс. долларов, она справедлива. Если завтра он упадет до 20 тыс. долларов или вырастет до 100 тыс. долларов США, значит, что-то изменилось и теперь его стоимость справедлива на текущей отметке», — считает аналитик.

Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов соглашается с мнением о том, что объективная цена биткоина определяется рыночными механизмами по соотношению спроса и предложения. Однако, подчеркивает эксперт, никто не станет продавать биткоин за 100 долларов.

«Даже если это майнер, то он не станет продавать биткоины так дешево, потому что у него есть операционные расходы — стоимость оборудования для майнинга, счета за электроэнергию, сервисное обслуживание, системы кондиционирования, аренда помещений, зарплаты сотрудникам и так далее», — рассказывает Некрасов.

По его подсчетам, себестоимость добычи одного биткоина составляет не менее 15−18 тыс. долларов США.

«Биткоин — это абсолютно рыночный инструмент, он не может быть недооценен или переоценен. Биткоин стоит ровно столько, сколько стоит. Его текущая рыночная цена отражает в полной мере ту стоимость, которую он несет в глазах участников рынка», — резюмирует Роман Некрасов.

По материалам internetua.com
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