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Особенности открытия депозита ФЛПами

Особенности открытия депозита ФЛПами

ФЛПу не обязательно иметь банковский счет. Однако, если предпринимательская деятельность требует наличия такого счета для хранения средств и проведения банковских операций, предприниматель имеет право открыть его в любом банке Украины.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно украинскому законодательству, физическое лицо – предприниматель (ФЛП) – это физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на свой риск деятельности с целью получения прибыли. Информация о государственной регистрации ФЛП является открытой, а ее поиск доступен на сайте Министерства юстиции Украины.

“Нормативно-правовым актом Национального банка Украины запрещено использовать текущие счета физлиц, которые открываются и для собственных нужд, для проведения операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности, о чем клиент подтверждает свое ознакомление подписью в заявлении на открытие текущего счета”, – отмечают в ФГВФЛ.

Кроме этого, необходимо четко отделять банковский счет для ведения предпринимательской деятельности и личный, поскольку личные и предпринимательские доходы облагаются налогами по разным правилам.

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Гарантирование вкладов. С 2017 года гарантии Фонда гарантирования вкладов распространяются и на вклады ФЛП. Согласно Закону Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, вкладчик – это физическое лицо (в т.ч. ФЛП), которое заключило или в пользу которого заключен договор банковского счета, банковского вклада (депозита).

В случае отнесения банка, в котором вкладчик имеет личный счет и счет ФЛП, к категории неплатежеспособных остатки средств на таких счетах будут суммироваться, а вкладчик получит возмещение в пределах гарантированной суммы. Если сумма средств на счетах превышает гарантированную, то вкладчик имеет право заявить кредиторские требования к банку на сумму сверх гарантированной в порядке, определенном законодательством.

Справка Finance.ua:

  • подписывая договор банковского вклада/счета, необходимо внимательно ознакомиться с тарифами банка и порядком их изменения.

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По материалам Finance.UA
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