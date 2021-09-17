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Как изменились за год тарифы на коммуналку

Как изменились за год тарифы на коммуналку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, рассказывает, как изменились цены на коммунальные услуги. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за сентябрь 2021 года выросли на 0,5%.

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За последний год тарифы поднялись на 25,1%.

По данным статистического ведомства:

  • тарифы на содержание и ремонт жилья за сентябрь выросли на 1,4% (за год – на 11,7%);
  • на водоснабжение не изменились (за год выросли на 11,8%);
  • на канализацию не изменились (за год выросли на 18,6%);
  • на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,7% (за год – выросли на 4,0%);
  • на электроэнергию не изменились (за год выросли на 36,6%);
  • на природный газ выросли на 1,8% (за год выросли на 68,6%);
  • на отопление и горячую воду – не изменились (за год выросли на 13,9%).

Напомним, за год количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. По данным Опендатабот в августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе 2021-го их количество увеличилось на 155 964 производства.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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