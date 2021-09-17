Как изменились за год тарифы на коммуналку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, рассказывает, как изменились цены на коммунальные услуги. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за сентябрь 2021 года выросли на 0,5%.
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За последний год тарифы поднялись на 25,1%.
По данным статистического ведомства:
Напомним, за год количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. По данным Опендатабот в августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе 2021-го их количество увеличилось на 155 964 производства.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
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