Бельгия планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

В Бельгии намерены разрешить работодателям ввести четырехдневную рабочую неделю для своих сотрудников.

Об этом заявил представитель бельгийского Министерства экономики и труда, пишет Politico.

“Коронавирусный кризис в корне изменил нашу работу. Идея состоит в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели”, – сказал он.

В то же время количество рабочих часов останется неизменным. Чтобы получить дополнительный выходной, работникам придется работать около 9,5 часов в день, при условии, что полный рабочий день составляет от 38 до 40 часов в неделю.

По словам представителя министерства, среди семипартийного коалиционного правительства Бельгии растет консенсус по этому предложению. После того как федеральное правительство возьмет на себя обязательства, будет составлена более детальная концепция нововведения.

Рабочие рамки четырехдневной рабочей недели будут созданы вместе с представителями промышленности и профсоюзов. Лишь после этого план может стать законом.