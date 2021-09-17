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В Британии тестируют уличные беспроводные зарядки для электрокаров

В Британии тестируют уличные беспроводные зарядки для электрокаров

Британская компания Char.gy начала 12-месячное испытание беспроводных зарядных устройств для электромобилей.

Об этом сообщает The Sunday Times Driving.

Испытания будут проводиться на 10 электрических автомобилях модели Renault Zoe, оснащенных оборудованием для индукционной зарядки. Пластины в нижней части автомобиля совместимы с беспроводной зарядной площадкой, установленной на парковочном месте.

«Эта инфраструктура означает отсутствие кабеля для зарядки – потенциально опасного для других пользователей на дороге и для дорожного покрытия», – заявили в компании.

Сама же зарядка активируется лишь тогда, когда над ней паркуется электромобиль.

Отмечается, что технология для беспроводной зарядки электрокаров была разработана в сотрудничестве между немецкой компанией IPT Technology и Университетом Ворика (Великобритания).

«Это новое решение для зарядки будет означать, что в ближайшее время те, кто не имеет доступа к зарядке авто в своих гаражах, смогут эффективно заряжать свои электрокары без кабеля прямо на улице», – добавили в Char.gy.

По материалам Укринформ
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