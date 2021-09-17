Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты

Finance.ua как портал, который знает все о зарплатах, узнал, какие зарплаты получают украинцы.

Согласно данным Госстата в июне 2021 года, зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали лишь для 9,1% работников.

По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату до 7 тыс. гривен – 33,4% штатных работников.

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Всего количество штатных работников на конец июня, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6,924 млн человек.

Среди них было начислено:

до минимальной 6 тыс. грн получили 16,3% работников;

от 6 тыс. до 7 тыс. грн – 17,1%;

от 7 тыс. до 8 тыс. грн – 7,7%;

от 8 тыс. до 9 тыс. грн – 6,1%;

от 9 тыс. до 10 тыс. грн – 5,5%;

от 10 тыс. до 11 тыс. грн – 4,9%;

от 11 тыс. до 12 тыс. грн – 4,4%;

от 12 тыс. до 13 тыс. грн – 4,2%;

от 13 тыс. до 14 тыс. грн – 3,6%;

от 14 тыс. до 15 тыс. грн – 3,3%;

от 15 тыс. до 20 тыс. грн – 11,7%;

от 20 тыс. до 25 тыс. грн – 6,1%;

более 25 тыс. грн – 9,1%.

Справка Finance.ua:

еще в июне этого года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов — тогда она составила 14 313 грн (или $ 525);

в июле средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории — 14 345 грн или 527 долларов (средний курс НБУ в июле составил 27,21 грн за доллар);

по данным Госстата, средняя зарплата в августе 2021 составила 13 997 грн. Это на 348 грн меньше по сравнению с июлем (14 345 грн);

украинский премьер-министр прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.

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