Украина - вторая в мире по площади земель, которые контролируют иностранные инвесторы

Украина занимает второе место среди стран мира по общей площади земель, которую контролируют иностранные инвесторы.
Таковы результаты аналитического отчета «Подведение итогов глобальной „земельной лихорадки“ — незначительные выгоды, существенные риски для людей и окружающей среды», опубликованного международной инициативой Land Matrix.
Более 3,3 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения в нашей стране подконтрольны международным инвесторам. По этому показателю Украину опередила только Индонезия, где под их контролем сосредоточено более 3,6 млн гектаров. Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Россия, Бразилия и Папуа-Новая Гвинея.
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Такое количество сельскохозяйственной земли, которую контролируют «крупные игроки» мирового аграрного рынка, представляет существенную угрозу для экологической безопасности страны, а также может привести к значительному экономическому ущербу.
«Обычно они ведут интенсивное сельское хозяйство, которое имеет негативные последствия для окружающей среды. Речь идет о загрязнении воды, почв и уменьшении биоразнообразия. Концентрация земель может привести к масштабной деградации почв, если не начать менять подходы к сельскохозяйственной практике уже сейчас и усиливать экоконтроль за агропроизводителями», — считает руководитель отдела экологизации
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