США работают над запуском цифрового доллара

Федеральная резервная система США планирует на этой неделе начать изучать потенциальные преимущества и риски выпуска американской цифровой валюты.

В то же время мнения по цифровому доллару в ФРС разделились, поэтому маловероятно, что решение о выпуске будет принято в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal.

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В отличие от частных криптовалют, в частности Bitcoin, цифровой доллар будет выпускаться центробанком США наравне с долларовыми банкнотами и монетами.

Сторонники идеи считают, что цифровой доллар ускорит оборот средств и будет привлекать в процесс больше людей, не имеющих банковских счетов.

Главным стимулом запуска цифрового доллара называют желание США не отставать от других стран, в которых уже готовятся к введению CBDC (цифровой валюты от центробанка).

Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что у запуска цифрового доллара есть недостатки. Он заявил, что американцы предпочитают наличные деньги, и в случае введения цифрового доллара власти смогут проверить любое движение денег, снижающее конфиденциальность.

ФРС опубликует документ со своими выводами и обратится к общественности, чтобы узнать мнение простых американцев о запуске цифровой валюты США.