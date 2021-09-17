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Нюансы подачи нулевых деклараций: будут ли налоговики проверять документы

Нюансы подачи нулевых деклараций: будут ли налоговики проверять документы

При заполнении нулевой декларации желающие задекларировать свои активы могут случайно совершить ошибки. Будет ли осуществляться проверка поданных деклараций, рассказали в пресс-службе ГНС.

Относительно деклараций. В налоговой напомнили, что декларант, который имеет намерение воспользоваться одноразовым (специальным) добровольным декларированием в отношении принадлежащих ему активов физического лица, имеет право добровольно подать в контролирующий орган декларацию в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

В декларации не указывается информация об источниках получения декларантом объектов декларирования.

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Проверка документов налоговой. Налоговым кодексом Украины предусмотрено, что налоговая проверка контролирующим органом не проводится в отношении источника получения декларантом или физическим лицом доходов, за счет которых были получены задекларированные таким декларантом активы.

Но в то же время декларация подлежит проверке в специальном порядке. Речь идет о камеральной проверке, которую контролирующий орган проводит в течение 60 календарных дней, следующих за днем подачи ему декларации Целью этой проверки является выявление арифметических и логических ошибок.

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«Сейчас контролирующим органом разрабатывается Порядок проведения камеральных проверок одноразовых (специальных) добровольных деклараций», — добавили в ГНС.

Напомним, с 1 сентября в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование. Кто может им воспользоваться и какой сбор придется уплатить за свои активы — читайте по ссылке.

По материалам Finance.UA
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