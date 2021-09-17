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Швейцария создает первый криптовалютный фонд

Швейцария создает первый криптовалютный фонд

Швейцарская комиссия по надзору за финансовыми рынками (FINMA) согласовала создание первого в стране фонда криптоактивов.

Швейцарский надзорный орган заявил, что утвердил первый в стране фонд, инвестирующий в основном в криптоактивы, сообщает Reuters.

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов и входит в категорию хедж-фондов с особыми рисками.

Из-за особых рисков FINMA заявил, что фонд может инвестировать исключительно в установленные активы с достаточно большим объемом торгов.

Как будет работать рынок виртуальных активов 🧐

Напомним, 8 сентября Верховная Рада одобрила закон о виртуальных активах, который легализует оборот криптовалют в Украине. Рынок виртуальных активов заработает в Украине не ранее чем через 6 месяцев после его подписания.

Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что единственным законным средством платежа в Украине остается гривна.

По материалам Финансовый клуб
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