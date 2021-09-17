0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

"Доступных кредитов" выдали на 1,3 миллиарда

"Доступных кредитов" выдали на 1,3 миллиарда

За неделю 20 — 24 сентября банки выдали «доступных» кредитов под 5,7 или 9% на сумму 1,3 млрд грн. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, на какие цели берут кредиты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Государственная программа „Доступные кредиты 5−7-9%“ продолжает развиваться — за неделю в рамках программы выдано 439 кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Всего же с момента старта „5−7-9%“ представители микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 24 114 кредитов на сумму 63,6 млн грн», — сказано в сообщении.

Из них:

  • 7,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 34,51 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;
  • 21,43 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов.


Инфографика: Минфин

Как сообщается, в проекте Государственного бюджета-2022 предусмотрено 3 млрд грн (включая Доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.

Программа 5−7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 38-ю банками на условиях компенсации процентов. Программа также способствует развитию рынка услуг кредитования предпринимателей.


Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно тут

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.