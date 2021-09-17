"Доступных кредитов" выдали на 1,3 миллиарда

За неделю 20 — 24 сентября банки выдали «доступных» кредитов под 5,7 или 9% на сумму 1,3 млрд грн. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, на какие цели берут кредиты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Государственная программа „Доступные кредиты 5−7-9%“ продолжает развиваться — за неделю в рамках программы выдано 439 кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Всего же с момента старта „5−7-9%“ представители микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 24 114 кредитов на сумму 63,6 млн грн», — сказано в сообщении.

Из них:

7,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

34,51 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;

21,43 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов.



Инфографика: Минфин

Как сообщается, в проекте Государственного бюджета-2022 предусмотрено 3 млрд грн (включая Доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.

Программа 5−7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 38-ю банками на условиях компенсации процентов. Программа также способствует развитию рынка услуг кредитования предпринимателей.



Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.