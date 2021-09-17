Количество безработных украинцев сократилось до 1,6 миллиона

Во II квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило по 15,8 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что меньше, чем в I квартале (1,8 млн человек).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,2%.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет упал до 9,3% (в I квартале – 10,5%).
График: Госстат
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