Количество безработных украинцев сократилось до 1,6 миллиона

Во II квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило по 15,8 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что меньше, чем в I квартале (1,8 млн человек).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,2%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет упал до 9,3% (в I квартале – 10,5%).



График: Госстат

Справка Finance.ua:

в правительстве взялись за модернизацию сферы занятости – ради уменьшения уровня безработицы. Уже разработан кардинально новый подход к выплате пособия по безработице. Квоты на трудоустройство молодежи при этом ликвидируют, зато планируют давать деньги на открытие собственного дела;

первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко заявлял, что зарплаты в Украине растут в два раза быстрее, чем потребительские цены.

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